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İsrail, Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısını Resmen Üstlendi

İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarının patlatılmasını resmi olarak üstlendi. 12 ölü, 2323 yaralı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:11
İsrail, Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısını Resmen Üstlendi

İsrail, Lübnan'daki Saldırıyı Onayladı

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından 17 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı resmen onayladığını duyurdu.

Tel Aviv Yönetiminden Açıklama

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Dostri yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması olayının arkasında Tel Aviv yönetiminin bulunduğunu belirtti. Bu açıklama ile birlikte, İsrail ilk kez saldırının sorumluluğunu üstlenmiş oldu.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan'da 17 Eylül tarihinde gerçekleşen saldırıda, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Bu trajik olayda 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 323 kişi de yaralandı.

Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu'nun kapalı kabine toplantısında bu saldırıyı üstlendiği bilgisi de dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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