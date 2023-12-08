İsrail-Lübnan hattında tansiyon yükseliyor: Açık açık tehdit etti!

İsrail-Hamas arasındaki savaş nihai bir sonuca varmamışken Lübnan-İsrail hattında tansiyon yükseliyor. Bu alanda yeni bir cephe açılabileceği endişesi sürüyor. Kaygı yaratan bu gelişme İsrail'e destekte bulunan ABD'nin de sıcak gündeminde yer alıyor.

İsrail-Lübnan hattında tansiyon yükseliyor: Açık açık tehdit etti!
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İsrail ile Hamas arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail-Gazze hattında yaşanan saldırılar devam ederken savaşın yayılması ihtimali gündemde bomba etkisi yarattı. Washington’da savaşın diğer sınırlara yayılacağı endişesi hakim. Huffington Post tarafından gündeme taşınan haberde, ABD'li yetkiler İsrail'in savaştaki eylemlerinin yayılacağına dair endişe duyuluyor. Habere göre İsrail operasyonları genişler ve Lübnan savaşa dahil olursa ABD askeri güçleri de olaylara müdahil olabilir. 

Gazete yetkililerine konuşan ABD'li kaynaklarına göre, Biden yönetiminde bulunan askeri güçler olası bir Lübnan-İsrail savaşında destek güç olarak istenebilir. Yetkililerin bu endişesi gerçek olursa ABD-İran arasında gerilimin tırmanacağı düşünülüyor. 

Konuya dair açıklamalarda bulunan Orta Doğu Enstitüsü’nden Randa Slim, "Geçtiğimiz hafta DC'de (Washington) İsrail-Lübnan cephesinde olası bir savaşa ilişkin endişe düzeyi üç veya dört kademe arttı." ifadelerini kullandı. Yapılan haberde Gazze'de yaşanan insani durumlarda derinleşmeye dikkat çekilirken Husilerin Kızıldeniz'de yaptığı saldırılara vurgu yapıldı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Huffington Post’a kritik açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Bu tarihi bir an ve Netanyahu'nun kendi kişisel siyasi gündemini ilerletmek için kelimenin tam anlamıyla itibarımızı ateşe vermesine öfke duymalıyız. Amerikan güvenliği üzerindeki ikincil etkiler son derece önemli." ifadelerine yer verildi.

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