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İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 11 Kez İhlal Etti

İsrail, Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 kez saldırıda bulundu. 27 Kasım'dan bu yana toplam 128 ihlal gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 23:58
İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 11 Kez İhlal Etti

İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının 8. gününde 11 kez ihlal gerçekleştirdi. Bu ihlaller, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef alan saldırılar ve başkent Beyrut semalarında savaş uçaklarının alçak uçuşuyla kaydedildi.

Lübnan'da Şiddetli Patlamalar

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kenti semalarında alçak irtifada uçarak bölgeye tedirginlik yaydı. Nebatiye'ye bağlı Mercayun ovasına bir top mermisi düştü ve el-Hıyam beldesinde binaların havaya uçmasıyla şiddetli patlamalar meydana geldi.

Ateşkes İhlalleri ve Yitip Giden Canlar

İsrail ordusu, el-Hıyam ve Kefr Kila beldelerine orta ve ağır otomatik silahlarla ateş açarak ateşkesi 11 kez ihlal etti. Böylece, 27 Kasım'dan bu yana toplam 128 ihlal gerçekleşti. Bu ihlallerin sonuçları ağır oldu; 14 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

İsrail’den Dönmeme Uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerinden edilen Lübnanlılara bir sonraki uyarıya kadar güneydeki 62 beldeye geri dönmeme tavsiyesinde bulundu.

Ölü Sayısında Üzücü Artış

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda 4,037 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı içerisinde 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanıdır. Ayrıca, 16,638 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Göç Dalgalanmaları Sürüyor

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle senaryo vahimleşirken, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümeti, ülke genelinde 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirirken, bunların 624,000'den fazlası Suriye’ye göç etti.

Etkin çatışmalar ve artan gerilim ortasında, uluslararası toplumun duruma nasıl müdahale edeceği merakla bekleniyor.

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