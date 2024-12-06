İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 11 Kez İhlal Etti

İsrail'in Lübnan İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusu, 27 Kasım tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılara bir yenisini daha ekleyerek, bugün toplam 11 ihlal gerçekleştirdi. Bu ihlaller, ateşkes anlaşmasının imzalandığı tarihten bu yana toplam 152 ihlal anlamına geliyor.

Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Bombardıman

Lübnan'ın güneyinde, insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarıyla yapılan bombardımanlar devam ediyor. Bugünkü ihlaller, Nebatiye, Sur ve Akkar ilçelerinde yoğunlaşarak hem sivil kayıplara hem de altyapı hasarlarına neden oldu.

Bint Cubeyl İlçesinde Yaşanan Olaylar

Bint Cubeyl ilçesinde, sabah saatlerinde İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen makineli tüfek saldırıları halk arasında panik ve korkuya yol açtı. Özellikle Ayta eş-Şaab ve Ramiye kasabalarına yönelik saldırılarla birlikte, toplu evlerden gelen sesler bazı ailelerin evlerini terk etmesine sebep oldu.

Altyapıya Yönelik Saldırılar

Akkar ilçesinde de İsrail savaş uçakları, Suriye-Lübnan Arida Sınır Kapısına saldırı düzenleyerek önemli bir altyapıya zarar verdi. Ayrıca, Sur ilçesindeki su depolarına da hedef alınan İHA'lar ile zarar verildi.

Ateşkesin Son Durumu

İsrail, gelen tehditleri bahane ederek düzenlediği operasyonlarda ateşkes anlaşmasını 136 kez ihlal etti. Bu ihlaller sonucunda, 14 kişi hayatını kaybetti ve 13 kişi yaralandı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, bu ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine izin verildiğini belirtti.