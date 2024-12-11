İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 15. Günde 11 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 15. gününde 11 kez ihlal etti. Böylece, şahsi tarihine göre ateşkese yönelik toplam ihlal sayısı 204'e ulaştı.

Lübnan haber ajansı NNA göre, İsrail'in ihlalleri Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl ve Mercayun beldeleri ile Nebatiye ve Sur kentlerinde meydana geldi.

İsrail ordusu, insansız hava araçları (İHA), topçu atışları ve makineli tüfeklerle ateş açmanın yanı sıra, evlere baskın yapma ve İHA'larla alçak uçuşlar yaparak ateşkesi ihlal etti.

Bint Cibeyl'e yapılan İHA saldırıları sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Mercayun'daki bir evde yapılan baskında İsrail askerleri, ev sahiplerinden bölgeyi terk etmelerini ve bir daha geri dönmemelerini talep etti.

Sur kentine bağlı Nakura beldesinde ise bir ev patlayıcılarla havaya uçuruldu. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana İsrail saldırılarında toplamda 28 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023 tarihi itibarıyla başlamıştı. O tarihten bu yana İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını genişleterek (kuzey, güney ve başkent Beyrut dahil) sürdürmüştür.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleşen İsrail hava saldırılarında hayatını kaybetmiştir. 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, 1100'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, 16 binden fazlası yaralandı ve neredeyse 1.9 milyon kişi yerinden edildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması ise 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.