İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 9. Gününde 7 Kez İhlal Etti

İsrail'in Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını 9. gününde 7 kez ihlal ederek otonom bir gerginlik yarattı. Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef alan İsrail, semalarında insansız hava aracı (İHA) uçurarak, evleri bombaladı ve sivil alanlara saldırılarda bulundu.

Bugünkü İhlallerin Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, bugünkü ihlaller özellikle güneydeki Nebatiye ilçeleri, Marcayun, Bint Cubeyl, Hasbaya ve Cenub ilindeki Sur kentinde yoğunlaştı. İsrail, topçu atışları ve İHA'lar ile evleri vurdu, iki ses bombası attı ve yolları toprak bariyerler ile kapattı.

Askeri Hareketlilik

Hasbaya beldesinde, İsrail piyade kuvvetleri buldozerler ve Merkava tipi tankların eşliğinde Şeba beldesinin batı ucuna doğru ilerleyerek, Beldeyi Birke Nakkar'a bağlayan yolu kesecek şekilde toprak bariyer kurdu. Bint Cubeyl'de ise bazı evler patlatıldı ve Nebatiye beldesine bağlı Zehrani bölgesi semalarında İHA'lar uçuş yaptı.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Ayterun beldesinde, İsrailli askerler sivil ailelerin yaşadığı bir konut binasına iki ses bombası attı. Bu saldırılar sonucunda evlerin camları kırıldı ve bazı kişilerin hafif yaralanmalarına neden oldu. Marcayun'da ise Ayn Arab beldesindeki otoyol, İsrail tarafından topçu atışları ile hedef alındı.

İnsani Kriz ve Yerinden Edilmeler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 47 kişi öldü, bu sayının 1106'sını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 16 bin 638 kişi yaralandı. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülke genelinde 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı; bunların yaklaşık 624 bini Suriye'ye göç etti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail, bu anlaşmayı 136 kez ihlal etti ve bu ihlallerde 14 Lübnanlı yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda en az 222 sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik, 8 Ekim 2023'te başladığı çatışmalarla devam ediyor. Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verirken, bu saldırılarda çoğunlukla ordu üslerinin hedef alındığı ve büyük hasar bildirilmediği öğrenildi.