İsrail, Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 9 Kez İhlal Etti: Toplam İhlal Sayısı 150'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan ile Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusu, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının 10. gününde 9 kez ihlal gerçekleştirerek toplamda 150 ihlale imza attı. Hedefinde Lübnan'ın güney bölgeleri yer alan İsrail, insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarıyla saldırılar düzenledi, tanklarla bölgeye ilerleyerek, topçu atışları ve makineli tüfeklerle ateş açtı.

İhlallerin Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bugünkü ihlaller Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesi, Güney ilinin Sur ilçesi ve Akkar ilinin Akkar bölgelerinde yoğunlaştı. Bint Cubeyl ilçesinde, sabah saatlerinde, Ayta eş-Şaab ve Ramiye gibi merkez kasabalara makineli tüfeklerle saldırı düzenlendi.

Ayrıca, Ayterun kasabasına da çok sayıda top mermisi atılması ve makineli tüfeklerle gece saatlerinde kapsamlı tarama operasyonları gerçekleştirildi. Bu ihlaller, yerel halk arasında tedirginliğe neden oldu ve bazı vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Saldırılar Altyapıya Zarar Verdi

İsrail'e ait bir İHA, Bint Cubeyl ilçesinde bir aracı hedef alma girişiminde bulundu ancak bu saldırı başarısızlıkla sonuçlandı. Sur ilçesindeki Mecdel Zun kasabasında bulunan bir su deposu da İsrail'e ait bir İHA tarafından hedef alındı.

Akkar ilçesinde ise, şafak vakti gerçekleşen saldırılarda İsrail savaş uçakları, Suriye ile Lübnan arasındaki Arida Sınır Kapısı'na saldırarak altyapıya zarar verdi ve iki ülke arasındaki yolu kesti.

İsrail, ateşkes antlaşmasının ihlallerine gerekçe olarak "Hizbullah'tan gelen tehditleri" gösterdi. Saldırılar sonucunda 14 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, tüm bu ihlallere rağmen ateşkes antlaşmasının başarılı olmasına olanak tanıdıklarını belirtmişti.