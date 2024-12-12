DOLAR
34,89 -0,06%
EURO
36,76 -0,42%
ALTIN
3.007,51 1,28%
BITCOIN
3.539.185,59 -0,14%

İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 16. Günde İhlal Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşmasını 16. gününde beş kez ihlal etti. Saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:30
İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 16. Günde İhlal Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasına 16. gününde beş kez ihlal gerçekleştirdi. Ateşkesin ilan edildiği tarih olan 27 Kasım'dan bu yana toplam ihlal sayısı 212 olarak kaydedilirken, bu saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi yaralandı.

İhlaller arasında insansız hava araçları (İHA) ile bombardıman, evlerin hedef alınması ve savaş uçaklarının uçuşları bulunuyor. Bu ihlaller, başkent Beyrut, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ve Sur kentleri ile ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde gerçekleşti.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde alçak irtifada uçan İHA'lar, yerel halk arasında tedirginliğe neden oldu. Ayrıca, Mercayun bölgesinde El-Hıyam beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sur kentinde ise İsrail ordusunun hedef aldığı evler, büyük hasar gördü ve Şema ile Tayr Harfa beldeleri arasında çok sayıda ev imha edildi.

Bunun yanı sıra, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa ve Raşaya bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının uçtuğu gözlemlendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana en az 4 bin 47 kişi hayatını kaybederken, bu ölülerin 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı. 16 bin 638 kişi de yaralı olarak kayda geçti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İHH, Münbiç'te 1000 Aileye Gıda Yardımı Dağıttı
2
Suriye'de İşkence Kurbanı Aktivist Mazen Hamada İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
3
Trump: Orta Doğu Sorunları Daha Kolay Çözülür
4
Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
5
DEVA Parti'li Ekmen'den Akademisyen Maaşlarına Artış Talebi
6
Hatay'da Anne ve Üç Çocuğu Evde Ölü Bulundu, Baba Hastaneye Kaldırıldı
7
Almanya, Türkiye'nin Arabuluculuğuyla İmzalanan Ankara Bildirisi'ni Değerlendirdi

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları