İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 16. Günde İhlal Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasına 16. gününde beş kez ihlal gerçekleştirdi. Ateşkesin ilan edildiği tarih olan 27 Kasım'dan bu yana toplam ihlal sayısı 212 olarak kaydedilirken, bu saldırılarda 29 kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi yaralandı.

İhlaller arasında insansız hava araçları (İHA) ile bombardıman, evlerin hedef alınması ve savaş uçaklarının uçuşları bulunuyor. Bu ihlaller, başkent Beyrut, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ve Sur kentleri ile ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde gerçekleşti.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde alçak irtifada uçan İHA'lar, yerel halk arasında tedirginliğe neden oldu. Ayrıca, Mercayun bölgesinde El-Hıyam beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sur kentinde ise İsrail ordusunun hedef aldığı evler, büyük hasar gördü ve Şema ile Tayr Harfa beldeleri arasında çok sayıda ev imha edildi.

Bunun yanı sıra, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa ve Raşaya bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının uçtuğu gözlemlendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana en az 4 bin 47 kişi hayatını kaybederken, bu ölülerin 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı. 16 bin 638 kişi de yaralı olarak kayda geçti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.