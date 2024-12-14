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İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 18. Gününde İhlal Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 18. gününde 6 kez ihlal ederek toplam ihlal sayısını 226'ya çıkardı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 23:34
İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 18. Gününde İhlal Ediyor

İsrail Ordusu Ateşkes Uygulamalarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasını 18. gününde 6 kez ihlal etti. 27 Kasım'dan bu yana gerçekleştirilen ihlallerin sayısı 226'ya, bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31'e yükseldi.

Ateşkes İhlalleri Nerelerde Gerçekleşti?

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, bombardıman, insansız hava aracı (İHA) uçuşları ve makineli tüfekle ateş açma gibi eylemler, Mercayun, Bint Cibeyl ve Sur ile başkent Beyrut'ta gerçekleştirildi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde İsrail İHA'larının alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ayrıca, Nebatiye ve Mercayun'u bağlayan el-Hardali yolu üzerinde yapılan bombardıman sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mercayun ve Çevresindeki Gelişmeler

Meys el-Cebel bölgesinde şiddetli patlama sesleri ve İsrail ordusunun makineli tüfeklerle ateş açma sesleri duyulurken, Kefr Kila beldesinde binaların havaya uçurulması sonucu bölgede yoğun dumanlar yükseldi.

Bint Cibeyl'de Yarun ve Marun er-Ras beldeleri arasında çok sayıda ev bombalanarak tahrip edildi. Sur kentindeki Tayr Harfa ve el-Cebin beldelerinde de evlerin yıkılmasına neden olan saldırılar düzenlendi.

İnsani Durum ve Sağlık Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana, 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 47 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 638 kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşması Hakkında Bilgiler

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lübnan hükümetinin, Hizbullah ve diğer silahlı grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engellemesi gerektiği vurgulanmış, İsrail'in de Lübnan'daki sivillere veya devlete ait hedeflere askeri saldırıda bulunmayacağı belirtilmişti.

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