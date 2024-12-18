İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 22. Günde 5 Kez İhlal Etti

İsrail Ordusu Lübnan ile Ateşkesi İhlal Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 22. gününde toplam 5 kez ihlal etti. Ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım tarihinden bu yana ihlallerin sayısı 253'e çıktı. Bu saldırılar sonucunda 31 kişi hayatını kaybetti ve 37 kişi yaralandı.

İhlal Olayları ve Etkileri

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila ve Marun er-Ras beldelerinde evlere saldırdı. Başkent Beyrut ve güneyindeki Dahiye bölgesinde İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) gözlemlendi.

İsrail ordusuna ait tanklar, İsrail sınırından yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıktaki Beni Hayyan beldesine girdi. Bu süreçte bir evi ve bir caminin duvarını yıkan tanklar, camiyi kuşatarak bölgede makineli silahlarla ateş açtı.

Birleşmiş Milletler ve Ateşkes İzleme Komitesi

Ayrıca, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde ateşkes anlaşmasını izleme komitesi toplantısının ardından beldedeki evleri bombaladı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), ABD'nin liderliğinde Fransa'nın katkıları ile bu toplantıya ev sahipliği yaptı.

27 Kasım'da varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1701 sayılı kararı uyarınca, anlaşmanın uygulamasında ilerleme kaydedileceği belirtilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 1106'sı kadın ve çocuk olmak üzere en az 4 bin 61 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lüban hükümeti Hizbullah ve diğer silahlı grupların operasyon düzenlemesini engelleyeceği, İsrail'in ise Lüban'daki askeri hedeflere saldırmayacağı vurgulanmıştı.