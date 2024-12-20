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İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 23. Gününde 6 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkesin 23. gününde 6 kez ihlalde bulundu; birçok can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:49
İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 23. Gününde 6 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 23. gününde toplam 6 kez ihlal etti. 27 Kasım'da ilan edilen ateşkesten bu yana, ihlallerin sayısı 259'a yükselirken, bu saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila bölgesinde evleri havaya uçurdu. Patlamanın şiddetiyle bölgede sallantılar hissedildi. Ayrıca, Sur kentinin üzerinde İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı gözlemlendi.

İsrail ordusu, Alma eş-Şaab çevresini hedef alırken, Tayr Harfa beldesinde evleri bombaladı.

Öte yandan, Nakura beldesinde İsrail ordusuna ait askeri buldozerler de evleri yıktı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 4 bin 61 kişi hayatını kaybetti; bu rakamın 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olarak kaydedildi. 16 bin 661 kişi ise yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, 'Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek' ifadesi yer almaktaydı.

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