İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 56. Gününde 17 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 56. gününde 17 kez ihlal etti. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, bu ihlaller arasında insansız hava araçlarının uçuşları, bölgelere sızmalar, evlerin kundaklanması ve araçların yakılması yer alıyor.

İhlaller, başkent Beyrut ve güneydeki Nebatiyye kentine bağlı Bint Cubeyl, Mercayun ve Hasbaya ilçelerinde gerçekleştirildi. Özellikle Beyrut'ta İsrail dronunun düşük irtifada uçtuğu gözlemlendi.

Bint Cubeyl’de, İsrail buldozerleri Marun er-Ras kasabasındaki yolları tahrip ederken, burada bir İsrail piyade birliği, el-Maslah Mahallesi’ne sızdı.

Bu sızmada, evlerin kapıları patlatıldı ve baskınlar yapıldı. Makineli tüfeklerle aralıklı ateşler açılması da dikkat çekti.

İhlalleri artıran İsrail ordusu, Yarun kasabasında bazı evleri havaya uçurdu ve hava sahasını ihlal eden insansız hava araçları ile keşif uçakları kullanıldı.

Marcayun ilçesinde, İsrail güçleri Beni Hayyan kasabasından Seluki Vadisi'ne ilerleyerek büyük çaplı ev ve bina yıkımları gerçekleştirdi. Aynı ilçede, İsrail birlikleri Tayyibe kasabasından Adşit el-Kuseyr kasabasına da sızdı.

İsrail kuvvetleri, Meys el-Cebel kasabasının batısındaki el-Karine ve Dibiş bölgelerinde tarama operasyonları düzenledi.

Ayrıca, Burc el-Muluk kasabasında iki katlı bir evi ateşe veren İsrail birimleri, WARD şirketine ait, Litani Nehri'nin sularını taşıma projesine ait araç ve ekipmanları da yaktı.

Hasbaya ilçesinde ise Sedana bölgesi, İsrail ordusunun havan mermileriyle hedef alındı. Bu bağlamda, İsrail ordusunun, ateşkesin 27 Kasım 2024’te ilan edilmesinin ardından toplam ihlal sayısının 618’e ulaştığı bildirildi.