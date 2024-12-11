İsrail, Lübnan ile Ateşkesi İhlal Ederek 2 Kişiyi Hayatını Kaybettirdi

İsrail Ordusunun Lübnan’a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını 15. gününde de ihlal etmeye devam ederken, gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA tarafından paylaşılan bilgilere göre, İsrail ordusu, Bint Cibeyl ve Aynata beldeleri arasındaki Hıllet ed-Diraz bölgesinde bir evi insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yine aynı gün, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Sarbin beldeleri arasındaki yolda seyir halindeki bir minibüsü güdümlü füzeyle hedef alan İsrail ordusu, Hamza Murşid Beddah isimli Lübnanlı bir bireyin ölümüne neden oldu. Beddah’ın cenazesi hemen bölgedeki hastaneye nakledildi.

Askeri Baskın ve Saldırılar

Lübnan'ın güneyindeki Mercayun bölgesine bağlı Burc el-Muluk beldesinde, 15 askerden oluşan bir İsrail birliği, el-Cuki ailesine ait eve baskın düzenledi. Olay esnasında evde arama yapan İsrail askerleri, 2 kişiyi sorgulayarak cep telefonlarına el koydu. Askerler, ev sahiplerinden evlerini boşaltmalarını isteyerek, ikinci bir duyuruya kadar geri dönmemeleri uyarısında bulundu.

Ayrıca, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nakura kasabasının eş-Şumir Mahallesi’nde İsrail ordusu evleri havaya uçurdu. İsrail’e ait İHA'lar, Mecdel ez-Zun ve Şihin beldeleri arasındaki Vadi Hasan bölgesine de saldırılar düzenledi. Bu arada, İsrail askerleri, Mecdel ez-Zun çevresinde topçu atışları ve makineli tüfeklerle hedef almaya devam etti.

Ateşkes Anlaşmasının İhlali

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını şimdiye kadar en az 196 kez ihlal etmiş durumda. 8 Ekim 2023’te başlayan İsrail-Hizbullah arasındaki çatışmalar, gerilimin artmasına yol açtı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail ordusunun Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. O tarihten itibaren, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 1100'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 4 bini aşkın kişi yaşamını yitirmiş, 16 binden fazla kişi yaralanmış ve neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden edilmiştir.

Ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü saat 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir.