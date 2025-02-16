İsrail, Lübnan'ın Bekaa Bölgesine Üç Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine üç hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda ölü ve yaralı sayısı belirsiz.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:39
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Bölgesine Üç Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Bekaa'ya Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine 3 ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıların Bekaa ilinin Baalbek ilçesine bağlı Harbata bölgesinde 2, Halbata bölgesinde ise bir olmak üzere toplamda 3 noktaya yapıldığını bildirdi.

Saldırının ardından ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. İsrail ordusunun resmi açıklamasında, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir askeri tesise yöneltilen saldırıların detayları paylaşıldı.

Hava Saldırılarının Arkasındaki Nedenler

Açıklamada, bölgedeki askeri faaliyetlerin İsrail ve Lübnan arasındaki mutabakatı ihlal ettiği belirtildi. İki ülke arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkes anlaşması sağlanmıştı. Bu anlaşma gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi bekleniyordu.

Anlaşmanın ihlali konusu ise devam etti. İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana sık sık anlaşmayı ihlal eden İsrail ordusu, saldırıları sonucunda 73 kişinin hayatını kaybetmesine ve 265 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

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