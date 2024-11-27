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İsrail, Lübnan'ın Güneyinde 14 Beldede İşgal Girişiminde Bulundu

İsrail ordusu, iki ayda Lübnan'ın güneyindeki 14 beldeyi hedef aldı. Ateşkes anlaşması sabah saatlerinde yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:01
İsrail, Lübnan'ın Güneyinde 14 Beldede İşgal Girişiminde Bulundu

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Kara Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, yaklaşık iki ay süresince Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği kara saldırılarıyla 14 beldeyi işgal girişiminde bulundu. Bu süreçte, dünden itibaren geçerli olan ateşkes anlaşmasıyla, çatışmalarda gerilim bir nebze düşmesi bekleniyor.

Ateşkes Anlaşması ve Saldırılar

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmeden önce, 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü bir şekilde sürdürülen saldırılar, 23 Eylül'de daha da yoğunlaştı. Özellikle Lübnan'ın güneyini ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alan hava saldırıları artırıldı.

Hizbullah ile İkilem

Hizbullah'ın İsrail’i hedef alan saldırılarıyla birlikte, bölgedeki çatışmalar da tırmanmış durumda. 30 Eylül itibarıyla, İsrail ordusu, Hizbullah’ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladı.

İşgal Girişiminde Bulunulan Belde Listesi

İsrail, 30 Eylül’den ateşkes anlaşması yapılana kadar olan süreçte, Lübnan'ın güneyinde bulunan şu beldelere işgal girişiminde bulundu:

  • Nakura
  • İlma eş-Şaab
  • Şema
  • ed-Dıhayra
  • Ramiye
  • Yarun
  • Marun er-Ras
  • Ayterun
  • Blida
  • Meys el-Cebel
  • el-Adise
  • Kefr Killa
  • Deyr Mimas
  • el-Hıyam

İnsani Durum ve Sağlık Verileri

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle birçok Lübnanlı yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte İsrail saldırılarında Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 823 kişi hayatını kaybetti ve 15 bin 859 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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