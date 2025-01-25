İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Saldırılarını Yoğunlaştırdı

İsrail Ordusu Saldırılarını Artırıyor

İsrail ordusunun, ateşkes gereği saatler sonra çekilmesi gereken Lübnan'ın güneyinde saldırılarını yoğunlaştırdığı bildiriliyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Mercayun ilçesindeki Meys el-Cebel beldesinde büyük patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Bölgedeki Gelişmeler

Patlamaların Nebatiye ve Zahraniye bölgelerine kadar ulaştığı belirtilirken, Lübnan basını, bölgede evlere yönelik saldırıların yapıldığına dair görüntüler paylaştı.

Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü. Bu dönem zarfında, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında ateşkesi 659 kez ihlal ettiği, saldırılarda 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 45 kişinin yaralandığı kaydedildi.