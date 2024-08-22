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İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Sivil Savunma Araçlarını Hedef Aldı

İsrail'in Lübnan saldırısında sivil savunma araçları hedef alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, can kaybı olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:28
İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Sivil Savunma Araçlarını Hedef Aldı

İsrail, Lübnan'da Sivil Savunma Araçlarını Hedef Aldı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesi çevresinde iki sivil savunma aracını hedef alan bir saldırı düzenledi. Saldırıda kullanılan top mermileri, yangın söndürmeye çalışan ekiplerin araçlarına zarar verdi.

Lübnan Resmi Haber Ajansı Açıklamada Bulundu

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın verdiği bilgilere göre, Vadi Hamul bölgesinde meydana gelen olayda, sivil savunma araçlarının İsrail bombardımanı sonucu hasar gördüğü belirtildi. Ancak, bu saldırıda herhangi bir can kaybının bildirilmediği ifade edildi.

Çatışmalar Sürüyor

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar, bölgede gerilimi artırmış durumda. Sivil savunma ekipleri, İsrail bombardımanının sebep olduğu yangınları söndürmek için mücadele etmeye devam ediyor.

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