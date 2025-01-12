İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki 62 Beldede Yaklaşmama Uyarısı Yineledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 62 belde için halkı geri dönmeme konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 20:56
İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki 62 Beldede Yaklaşmama Uyarısı Yineledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan ve çekildiği beldelerin de aralarında bulunduğu 62 belde için geri dönmeme uyarısını yeniledi. Ordunun bu uyarısını Avichay Adraee, sosyal medya aracılığıyla Lübnan halkına duyurdu.

Adraee, bölge sakinlerine seslenerek, bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'ın güneyindeki sınır hattındaki köylere yaklaşmamaları gerektiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı haritada, bu bölgelere doğru hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı. Adraee, söz konusu bölgelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğini ifade etti.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Ancak, İsrail'in bu anlaşmayı sık sık ihlal ettiği belirtildi.

Yerinden edilenlerin geri dönmemeleri gereken beldeler arasında El-Hıyam, Şema, Beyt Lif, Ras Nakura, Nakura, Alma eş-Şaab, Ed-Dıhayra, Ayterun, Bint Cibeyl, Tayr Harfa, Mecdel Zun, Es-Salehani ve El-Kavzah yer alıyor.

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