İsrail Lübnan'ın güneyindeki Sur'a hava saldırısı düzenledi

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesine hava saldırısı düzenlediği ve bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Patlama nedeniyle saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı.
Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralanmıştı.