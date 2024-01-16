İsrail Lübnan'ın güneyine 15 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Sluki Vadisi, Huceyra Vadisi ve Hula kasabası civarına 15 hava saldırısı düzenledi.

Kefrkilla kasabası, İsrail ordusunun "Merkava" tankıyla vurduğu bir başka yer oldu. Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah üyesi, 6 İsrail vatandaşı ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.