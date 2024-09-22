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İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Gerçekleştiriyor

İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenliyor, yerel ajansa göre can kaybı hakkında bilgi yok.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 09:22
İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Gerçekleştiriyor

İsrail Hava Saldırılarıyla Lübnan'ı Vuruyor

Son gelişmelere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bölgeye Yoğun Saldırılar

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamalara göre, bu saldırılar özellikle Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana ve Cibaa beldelerine odaklandı. Gece gerçekleştirilen saldırıların ardından sabah saatlerinde ise saldırılar devam etti.

Hedefler ve Bombardıman

İsrail, Litani Nehri boyunca yer alan Ayta Şaab, Hayyam ve Curmuk beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bu bölgeler, akşam saatlerinde İsrail topçuları tarafından bombardıman altına alındı.

Füze İle Vurulan Ensar

Güneydeki Nebatiye bölgesindeki Ensar beldesine atılan üç füze, bölgede büyük bir sarsıntı yarattı. Ancak saldırılarda can kaybı, yaralanma ya da mal kaybı gibi olaylarla ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer Saldırılar

Suluki Vadisi çevresi ve Ramiye beldesi de, İsrail'in ağır otomatik silahlarla hedef aldığı yerler arasındaydı. Doğu Zotar ve Deyr Suryan beldeleri arasındaki bölgeye yapılan hava saldırıları ise olayların büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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