İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusunun Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesinde bir ev üzerinde hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail'e ait hava araçları evin üzerine doğrudan saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda evin tamamen yıkıldığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölen Kişinin Kimliği

İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmazken, ölen kişinin Hizbullah mensubu olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği artıran yeni bir olay olarak değerlendiriliyor.