İsrail, Lübnan'ın Güneyine SİHA ile Saldırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail'in SİHA Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 1 kişiyi hayatını kaybetti. Bu saldırı, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın resmi haber ajansı NNA üzerinden yaptığı açıklamalara yansıdı.

Bölgedeki Durum

Olay, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde meydana geldi. Saldırıda, bir aracı hedef alan İsrail güçleri sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, ayrıca güneydeki Vezzani beldesine açılan ateş sonucunda 2 kişi yaralandı.

İddialar ve Sonuçlar

İsrail Ordu Radyosuna göre, yaşamını yitiren kişinin Hizbullah mensubu olduğu iddia ediliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasından bu yana İsrail ordusunun saldırılarında toplam 80 kişi hayatını kaybederken, 270 kişi de yaralandı.