İsrail, Lübnan'ın Güneyine SİHA ile Saldırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki SİHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:23
İsrail, Lübnan'ın Güneyine SİHA ile Saldırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail'in SİHA Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 1 kişiyi hayatını kaybetti. Bu saldırı, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın resmi haber ajansı NNA üzerinden yaptığı açıklamalara yansıdı.

Bölgedeki Durum

Olay, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde meydana geldi. Saldırıda, bir aracı hedef alan İsrail güçleri sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, ayrıca güneydeki Vezzani beldesine açılan ateş sonucunda 2 kişi yaralandı.

İddialar ve Sonuçlar

İsrail Ordu Radyosuna göre, yaşamını yitiren kişinin Hizbullah mensubu olduğu iddia ediliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasından bu yana İsrail ordusunun saldırılarında toplam 80 kişi hayatını kaybederken, 270 kişi de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'nda Sağlıkta Başarı Vurgusu
2
Sakarya'da Durdurulan Tırda 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Ge geçirildi
3
MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek
4
Azerbaycan'da Asya Parlamenter Asamblesi 15. Genel Kurulu Gerçekleşti
5
Osmaniye'de Yonca Sitesi Yıkımı Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi
6
TİP Başkanı Erkan Baş'tan BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen'e Destek
7
Samsun'da Kar Yağışı Heyelana Neden Oldu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!