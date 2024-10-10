İsrail-Lübnan Sınırında Hasar Tespit Edildi

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmaların Son Durumu

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, 1645 hasar kaydedildi. Saldırılar sonucunda, binalar, şirketler ve tarım arazilerinde büyük zarar oluştu.

Kiryat Şmona ve Menara'daki Etkiler

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, en fazla hasarın Kiryat Şmona ve Menara bölgelerinde meydana geldiği belirtildi. Kiryat Şmona'da 218 isabetin kaydedildiği, bunlardan 117'sinin hafif olduğu ifade edildi. Menara'da ise 73 hasar rapor edilirken, bu hasarların 9'unun ağır olduğu açıklandı.

Kara Saldırıları ve Hasar Raporları

İsrail ordusu, kara operasyonlarına başladıktan sonra Hizbullah’ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarını artırdığı bildirilmektedir. 9 Ekim tarihine kadar, Lübnan'ın güneyindeki köylere yönelik 103'ten fazla doğrudan ve ikincil hasar tespit edilmiştir. İsrail'in Lübnan sınırına 9 kilometre uzaklıkta toplamda 124 belde ve kasaba bulunmaktadır.

Hasarın Kaynağı ve Alt Yapı Durumu

Yarbay David Suissa, yapılan hasar denetimlerinin yalnızca her bir olayın bireysel olarak kaydedildiğini ve toplam zarar miktarını yansıtmadığını kaydetti. Suissa'nın açıklamalarına göre, en ciddi hasar binaların yıkılması ya da kullanılmaz hale gelmesiyle bağlantılı.

İnsani Bilanço

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sonucunda 2141 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, bu ölümler arasında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın.

Göç ve Yerinden Olmalar

İsrail bombardımanı nedeniyle, ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden olmuş durumda. Güney kesimlerindeki insanların başkent Beyrut ve kuzeye göç etme eğilimleri devam ediyor. Ayrıca, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği bildirilmektedir.