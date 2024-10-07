DOLAR
34,2 -0,1%
EURO
37,57 0,12%
ALTIN
2.911,46 -0,04%
BITCOIN
2.156.336,17 -0,02%

İsrail, Lübnan Sınırındaki 5 Beldede 'Askeri Bölge' İlan Etti

İsrail, Lübnan sınırına yakın beş beldeyi askeri bölge ilan ederek giriş-çıkışları yasakladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 22:09
İsrail, Lübnan Sınırındaki 5 Beldede 'Askeri Bölge' İlan Etti

İsrail, Batı Celil Bölgesinde Askeri Önlemler Alıyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil bölgesinde bulunan beş beldeyi "kapalı askeri bölge" olarak ilan etti. 22:00 itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama ile Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldelerine kesin giriş çıkış yasaklandı.

Askeri Bölge İlanının Detayları

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu beş bölgenin askeri faaliyetler için kapalı olduğunu bildirdi. Açıklamayla eşzamanlı olarak Avichay Adraee, Arap medyasına Hizbullah’a karşı hazırlık amaçlı, Lübnanlılara güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İsrail-Lübnan Çatışmaları ve Sonuçları

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalar sürdüren İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan’ın güneyindeki kentler ve Bekaa, Baalbek bölgelerine birçok hava saldırısı düzenlemiştir. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu dönemde 104 çocuk ve 194 kadın da dahil olmak üzere toplam 2,083 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırısında yaşamını yitirmiştir. Hizbullah, karşılık olarak İsrail’e roket ve füzelerle saldırılarda bulunmaktadır. Bu saldırılar genellikle İsrail ordusunun üslerini hedef almakta olup, ciddi hasar bildirilmemiştir.

Yerinden Olma ve Göç Hareketleri

İsrail bombardımanları sonucunda, yüz binlerce kişi yerinden olmuştur. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç devam ederken, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği rapor edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protesto Gerçekleşti
2
İlyun Bürkev, Pera Filarmoni Orkestrası ile Görkemli Bir Konsere Hazırlanıyor
3
7 Ekim Saldırılarının İlk Yıldönümünde ABD'nin BM Temsilcisi Dikkat Çekti
4
Öğrencilerden Filistin'e Destek: Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da Birlikte Mesaj Verildi
5
AK Parti Sözcüsü Çelik'in MYK Toplantısı Açıklamaları
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hatay'a Destek Sözü
7
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak