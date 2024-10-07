İsrail, Lübnan Sınırındaki 5 Beldede 'Askeri Bölge' İlan Etti

İsrail, Batı Celil Bölgesinde Askeri Önlemler Alıyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil bölgesinde bulunan beş beldeyi "kapalı askeri bölge" olarak ilan etti. 22:00 itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama ile Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldelerine kesin giriş çıkış yasaklandı.

Askeri Bölge İlanının Detayları

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu beş bölgenin askeri faaliyetler için kapalı olduğunu bildirdi. Açıklamayla eşzamanlı olarak Avichay Adraee, Arap medyasına Hizbullah’a karşı hazırlık amaçlı, Lübnanlılara güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İsrail-Lübnan Çatışmaları ve Sonuçları

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalar sürdüren İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan’ın güneyindeki kentler ve Bekaa, Baalbek bölgelerine birçok hava saldırısı düzenlemiştir. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu dönemde 104 çocuk ve 194 kadın da dahil olmak üzere toplam 2,083 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırısında yaşamını yitirmiştir. Hizbullah, karşılık olarak İsrail’e roket ve füzelerle saldırılarda bulunmaktadır. Bu saldırılar genellikle İsrail ordusunun üslerini hedef almakta olup, ciddi hasar bildirilmemiştir.

Yerinden Olma ve Göç Hareketleri

İsrail bombardımanları sonucunda, yüz binlerce kişi yerinden olmuştur. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç devam ederken, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği rapor edilmiştir.