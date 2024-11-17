İsrail, Lübnan Sınırındaki İki Beldede Askeri Bölge İlan Etti

İsrail ordusu, karadan ve havadan düzenlediği operasyonların ardından Lübnan sınırındaki iki beldeyi geçici olarak "kapalı askeri bölge" ilan etti.

Açıklamada, bu kararın Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler doğrultusunda alındığı belirtildi. Metula ve Kfar Yuval yerleşim bölgeleri, bu kapsamda "kapalı askeri bölge" olarak tanımlandı.

İsrail ordusu, bu askeri bölgeye yönelik olarak çatışmaların yaşanabileceği alanlarda sivillerin girişini yasakladığını bildirdi. Açıklamada, askeri bölge ilanının yarın geceye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

8 Ekim 2023'ten itibaren Hizbullah'la kontrollü çatışmalar sürdüren İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti. Hizbullah ise cevap olarak İsrail’e roket ve füzelerle saldırılarda bulunmuştu. İsrail tarafında, ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirimi gelmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.