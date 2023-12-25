İsrail Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı: 70 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Magazi Mülteci Kampı'ndaki sivil yerleşimlere hava saldırısı yaptı. Saldırıda en az 70 kişi öldüğü açıklandı.

İsrail Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı: 70 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'ndaki kalabalık bir yerleşim bölgesinde katliam yaptığını bildirdi.

Saldırıda 70 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kudra, bölgedeki ailelerin çokluğu sebebiyle ölü sayısının daha da yükselebileceğini söyledi.

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