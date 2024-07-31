İsrail Mahkemesi, Cinsel İşkence Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Askerlerden İkisini Serbest Bıraktı

İsrail'de Cinsel İşkence Suçlamaları ve Mahkeme Süreci

İsrail askeri mahkemesi, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde, bir Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden ikisinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu askerlerin olayın baş şüphelileri arasında olmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında askerlere yöneltilen suçlamalar arasında 'sapkınlık', 'vücut bütünlüğüne zarar verme' ve 'askeri kurallara uymama' gibi maddeler yer alıyor.

Olayın Detayları ve Tepkiler

Kanal 13'e göre, askeri savcılık, saldırgan askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığına dair görüntülerin elinde bulunduğunu aktardı. Haaretz gazetesinin haberine göre ise cinsel işkenceye maruz kalan Filistinli esirin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Beit Lid askeri üssünde görülen davada, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Askeri mahkeme önünde toplanan aşırı sağcı bir grup, gözaltında bulunan askerlerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi'ndeki İhlaller

İsrail'in güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezi, sık sık insan hakları ihlalleriyle gündeme geliyor. New York Times’ın geçen ay yayımladığı bir haberde, burada alıkonulan Gazzelilerin gözleri bağlı ve elleri kelepçeli olarak günde 18 saate kadar oturtulduğu bildirilmişti.

Burada tutulan bazı Gazzelilerin, yaşadıkları işkenceleri dile getirdiği ve bu durumun, Sde Teiman'dan serbest bırakılmış kişilerin ifadeleriyle belgelenmiş olduğu aktarılmakta.

İsrail askeri polisi, cinsel işkence yapmakla suçlanan askerleri gözaltına almak için Sde Teiman'a gittiğinde, gözaltına alınacak askerlerin direnmesi olayların patlak vermesine yol açmıştı. Aşırı sağcı siyasetçilerin ve grupların baskın düzenlemesi, ülkede geniş tartışmalara sebep oldu.