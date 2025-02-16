İsrail Mahkemesi, Filistinli Çocuğa 18 Yıl Hapis Cezası Verdi

İsrail mahkemesi, 15 yaşındaki Muhammed Basil Zelbani'ye 18 yıl hapis ve 300 bin şekel tazminat cezası verdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:24
İsrail Mahkemesi, Filistinli Çocuğa 18 Yıl Hapis Cezası Verdi

İsrail Mahkemesi'nden Tartışmalı Hapis Cezası

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 15 yaşındaki Muhammed Basil Zelbani'ye 18 yıl hapis cezası verdi. Bu karar, uluslararası camiada büyük tepkilere yol açtı.

Tazminat ve Ev Yıkımı

Mahkeme, Zelbani'nin işgale direndiği gerekçesiyle 300 bin şekel (yaklaşık 83 bin 333 dolar) maddi tazminat ödemesine de hükmetti. Filistin Esirler Cemiyeti, bu cezanın ardından yapılan yazılı bir açıklamada, İsrail'in 13 Şubat 2023'ten bu yana Zelbani'yi gözaltında tuttuğuna ve ailesinin yaşadığı evi yıktığına dikkat çekti.

Filistinlilere Yönelik Artan Gözaltılar

Filistin Esirler Cemiyeti, 10 Şubat'ta yayımladığı bir raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 14 bin 500'e ulaştığını, bu sayının 1115'inin çocuk olduğunu belirtti. Tam bu tarihten itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sonucunda, bu bölgedeki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

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