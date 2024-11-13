İsrail Mahkemesi, Netanyahu'nun Yolsuzluk İfadesinin Ertelenmesini Reddetti

İsrail Mahkemesinden Netanyahu'ya Red

İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları kapsamında ifadesinin alınmasının ileri bir tarihe ertelenmesi talebini reddetti. Mahkeme, ifadenin planlandığı gibi 2 Aralık'ta alınmasına karar verdi.

Talep ve Gerekçeler

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmaları gerekçe göstererek yolsuzluk davalarında geçerli bir neden olduğunu savunmuştu. Avukatları, Netanyahu'nun bu gelişmeler sebebiyle davaya hazırlık yapmasının imkansız olduğunu belirterek ifadesinin iki buçuk ay ertelenmesini istemişti.

Netanyahu'nun Yolsuzluk Davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019 tarihinde Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçiyor.

Dava Süreci ve Suçlamalar

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020 tarihinde Kudüs Bölge Mahkemesi'nde gerçekleştirilmişti. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu Bezeq telekomünikasyon şirketinin Walla News internet sitesinde Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması için şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlandığı iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra, Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine Shlomo Filber gibi isimleri getirerek Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek de bulunuyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ise İsrailli Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer ile olan ilişkiler, 283 bin dolar değerinde hediyelerin verilmesi gibi bahislerle öne çıkıyor.

Mahkeme kayıtlarındaki, hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini amacıyla verildiği yönündeki deliller dikkat çekiyor.

Siyasi Etkileri ve Sonuçlar

Netanyahu, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile yapılan anlaşma sonucunda gazetenin yayın politikasının Likud Partisi lehine oluşturulması için rakip Israel Hayom gazetesine karşı yasal önlemler almakla suçlanıyor. Yargılama süreci sonunda suçlu bulunması halinde, Netanyahu'nun 10 yıla varan hapis cezası ile karşı karşıya kalması muhtemel. Ancak Netanyahu, tüm suçlamaları reddederek masumiyetini savunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.