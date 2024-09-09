İsrail Maliye Bakanı'nın Filistin Devleti Karşıtı Açıklamaları

İsrail Maliye Bakanı'nın Filistin Üzerine Açıklamaları

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbına yönelik planlarını kamuoyuyla paylaştı. Smotrich, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatımın misyonu, İsrail topraklarını inşa etmek ve Filistin devletinin kurulmasını engellemektir." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki Yerleşim Planları

Smotrich, ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesi sürecinde İsrailli yerleşimcilerin haklarını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Bu kapsamda, yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi hedefinde duraksamadan ilerleyeceklerini vurguladı.

Smotrich'in bu açıklamaları, Filistin toprakları üzerindeki yerleşim politikalarını ve Filistin devletinin kuruluşuna karşı olan duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde çağrıda bulunduğu biliniyor.