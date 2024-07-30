İsrail Meclisi'nde Cinsel İşkence Tartışmaları: Gözaltı Olayı Protesto Edildi

İsrail Meclisi'nde Sert Tartışmalar

İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yapmakla suçlanarak gözaltına alınmasından sonra Meclis'te şiddetli tartışmalar yaşandı. Filistinli İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, olayın ciddiyetini vurgularken, Likud partisi milletvekillerine, "Bir kişinin makatına sopa sokmak meşru mudur?" diye sordu.

Koalisyon Üyelerinin Tepkisi

Bu duruma yanıt veren Hanoch Milwidsky, "Her şey meşru. Gazze'den çıkarılan bir teröristse, yapılan her şey meşrudur," şeklinde konuştu. Bu manzara, sosyal medya platformlarında yoğun biçimde eleştirildi.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi Üzerine İddialar

Öte yandan, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezi, işkencelerle sık sık gündeme gelmektedir. New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, burada alıkonulan Filistinlilerin gözleri bağlanarak, günde 18 saat boyunca yere oturtulduğu ifade edilmiştir.

Aşırı Sağcı Grup Tepkisi

Olayların ardından, aşırı sağcı grupların askeri üsse baskın düzenlemesi, mecliste ve kamuoyunda yoğun tartışmalara sebep oldu. İlgili askeri üsse yapılan baskın, ülkede tedirginliğe neden oldu ve güvenlik politikalarının sorgulanmasına yol açtı.