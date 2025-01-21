DOLAR
35,62 -0,14%
EURO
37,14 -0,19%
ALTIN
3.139,66 -1,32%
BITCOIN
3.781.446,44 -2,27%

İsrail Meclisi'nden 7 Ekim Olaylarını İnkâr Etme Cezası: 5 Yıl Hapis

İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023 olaylarını inkar edenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını onayladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:59
İsrail Meclisi'nden 7 Ekim Olaylarını İnkâr Etme Cezası: 5 Yıl Hapis

İsrail Meclisi (Knesset), 7 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayların inkarını suç sayan yasa tasarısını onayladı.

Knesset'ten yapılan resmi açıklamaya göre, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıyı inkar eden bireyler için 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasa teklifi, yapılan oylamada kabul edildi.

Genel kurulda bugün gerçekleştirilen ikinci ve üçüncü tur okumalarının ardından yapılan oylamada, milletvekilleri arasında herhangi bir çekimser veya aleyhte oy kullanılmaması dikkat çekti. Toplamda 16 milletvekili tasarının lehinde oy kullandı.

Onaylanan yasaya göre, Hamas ile özdeşleşen, bu hareketi destekleyen veya 7 Ekim 2023'teki saldırıyı inkar eden yayınlar yapan kişiler, 5 yıla varan hapis cezasıyla yargılanabilecek.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu saldırıyı 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle gerçekleştirmişti.

İsrail yönetimi, 7 Ekim'deki olaylarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması: Ateşkesin Önemi
2
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Tutuklandı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı
4
Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Üniversiteler Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
5
AGD Üyelerinden İstanbul'da İsrail Protestosu
6
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor