İsrail Meclisi'nden 7 Ekim Olaylarını İnkâr Etme Cezası: 5 Yıl Hapis

İsrail Meclisi (Knesset), 7 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayların inkarını suç sayan yasa tasarısını onayladı.

Knesset'ten yapılan resmi açıklamaya göre, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıyı inkar eden bireyler için 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasa teklifi, yapılan oylamada kabul edildi.

Genel kurulda bugün gerçekleştirilen ikinci ve üçüncü tur okumalarının ardından yapılan oylamada, milletvekilleri arasında herhangi bir çekimser veya aleyhte oy kullanılmaması dikkat çekti. Toplamda 16 milletvekili tasarının lehinde oy kullandı.

Onaylanan yasaya göre, Hamas ile özdeşleşen, bu hareketi destekleyen veya 7 Ekim 2023'teki saldırıyı inkar eden yayınlar yapan kişiler, 5 yıla varan hapis cezasıyla yargılanabilecek.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu saldırıyı 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle gerçekleştirmişti.

İsrail yönetimi, 7 Ekim'deki olaylarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.