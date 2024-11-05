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İsrail Meclisi'nden Arap Öğretmenlere Yasa Dışı İşten Çıkarma İzni

İsrail Meclisi, Arap öğretmenlerin görevden alınmasını kolaylaştıran bir yasayı onayladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 20:54
İsrail Meclisi'nden Arap Öğretmenlere Yasa Dışı İşten Çıkarma İzni

İsrail Meclisi'nin Tartışmalı Kararı

İsrail Meclisi, Arap öğretmenlerin, İsraillilere yönelik eylemlerle ya da bu eylemleri gerçekleştiren kişilerle alakalı sempati duydukları gerekçesiyle, uyarı yapılmadan işten çıkarılmalarını mümkün kılan yasayı kabul etti.

Yasa Teklifinin Arka Planı

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Zvika Vogel tarafından sunulan bu yasa önerisi, Arap eğitim kurumlarının bütçelerinin, İsraillileri hedef alan eylemlerle ya da organizasyonlarla herhangi bir dayanışma gösterdiği iddiaları gerekçesiyle kesilmesini de kapsıyor.

Oylama Sonuçları

Meclis Genel Kurulu, "terör eylemi" veya "düşman bir örgüt" ile bir bütün olarak dayanışma içinde olunması durumunda eğitim kurumlarından bütçelerin geri çekilmesini ve eğitim iş gücünün çalıştırılmasını yasaklayan yasa teklifini onayladı. Bu oylamada, 120 sandalye bulunan mecliste 55 milletvekili yasadan yana oy kullanırken, 45 milletvekili karşı oy kullandı.

Tepkiler ve Etkiler

Ayrıca, onaylanan yasanın işgal altındaki Doğu Kudüs ve Filistin topraklarındaki eğitim kurumlarını da kapsamaktadır. Bu durum, bölgede yaşayan Arap topluluklar arasında endişe yaratmakta.

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