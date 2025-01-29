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İsrail Meclisi'nden Batı Şeria'da Arazi Alımını Kolaylaştıran Tasarıya Onay

İsrail Meclisi, Batı Şeria'da arazi alımını kolaylaştıran tasarıyı onayladı. Tasarı yasalaşırsa yerleşimciler arazi satın alabilecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:23
İsrail Meclisi'nden Batı Şeria'da Arazi Alımını Kolaylaştıran Tasarıya Onay

İsrail Meclisi, Yerleşimcilerin Arazi Alımını Kolaylaştıran Tasarıyı Onayladı

İsrail Meclisi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler için işgal altındaki Batı Şeria'da arazi satın alımını kolaylaştıracak yasa tasarısını ön okumada onayladı. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, tasarı 33 milletvekilinin 'ret' oyuna karşılık 58 milletvekilinin 'kabul' oyuyla geçti.

Tasarı Neleri Kapsıyor?

Eğer tasarı yasalaşırsa, şu anda sadece İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare'ye kayıtlı şirketlerin arazi satın alabildiği Batı Şeria'da, İsrailli yerleşimcilerin de özel olarak arazi satın almasının ve kiralamasının önü açılacak.

Tasarının ilk bölümü, Ürdün'ün Batı Şeria'yı yönettiği dönemde yürürlüğe giren ve bölgeden Ürdünlü, Filistinli ya da diğer Araplar dışındaki kişilerin arazi almasını yasaklayan 'Ürdün yasası''nın kaldırılmasını içeriyor. İkinci bölüm ise Batı Şeria'dan herkesin arazi satın alabilmesinin önünü açmayı amaçlıyor.

Geçmiş ve Yeni Düzenlemeler

1953 yılında Ürdün hükümeti tarafından çıkarılan 'Ürdün yasası', yabancıların işgal altındaki Batı Şeria'dan toprak satın almasını engellemeyi hedefliyordu. Tasarıda, 'İsrail vatandaşlarına, yalnızca İsrail vatandaşı oldukları için Batı Şeria'dan arazi satın alma hakkına kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez' ifadesine yer verildi.

Mecliste bir tasarının yasalaşabilmesi için üç oylamadan geçmesi gerekiyor. Bu süreç, tasarının nihai olarak yasalaşabilmesi için belirleyici olacak.

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