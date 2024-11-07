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İsrail Meclisi'nden Filistinlilere Yönelik Sınır Dışı Tasarısı

İsrail Meclisi, eylemde bulunan Filistinlilerin ailelerini sınır dışı etmeyi öngören tasarıyı kabul etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:50
İsrail Meclisi'nden Filistinlilere Yönelik Sınır Dışı Tasarısı

İsrail Meclisi'nde Tartışmalara Neden Olan Tasarı Kabul Edildi

İsrail Meclisi (Knesset), Filistinlilerin İsraillilere karşı gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle ailelerinin sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Yasa Tasarısının Detayları

Tasarı, İçişleri Bakanı'na, söz konusu eylemleri destekleyen veya saldırılarla önceden haberdar olan Filistinli aile üyelerini Gazze Şeridi veya başka bölgelere sınır dışı etme yetkisi vermektedir.

Oylama Sonuçları ve Destekçiler

Likud Partisi'nin ve aşırı sağcı müttefiklerin destek verdiği bu yasa tasarısı, 61 lehte, 41 aleyhte oy ile kabul edildi.

Sınır Dışı Süreçleri

Yasa çerçevesinde, İsrail vatandaşı Filistinlilerin en az 7, en fazla 15 yıl süreyle sınır dışı edilmesi planlanırken, yabancı statüdeki Filistinliler için bu süre 10 ile 20 yıl arasında olacak. Sınır dışı kararı, yapılacak bir duruşma ile belirlenecek.

Yasal İtirazlar Bekleniyor

Tasarıya karşı Israel yargı sisteminde itirazlar yapılması öngörülüyor. Bu durumu takip eden hukukçular, yasanın getirdiği uygulamaların hukukiliği hakkında endişelerini dile getiriyor.

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