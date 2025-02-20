İsrail Meclisi'nden Tartışmalı Karar: 7 Ekim'i Reddedenler Ülkeye Giremeyecek

İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği saldırıyı "katliam" olarak tanımayanların ülkeye girişini yasaklayan karara onay verdi. The Times of Israel'in haberine göre, bu yasak aynı zamanda İsrail vatandaşlarının güvenlik hizmetlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle uluslararası kovuşturmaya destek veren kişilere de uygulanacak.

Yeni Umut Partisi Milletvekili Michel Buskila tarafından sunulan yasa teklifi, meclisin ilk iki okumasında kabul edildikten sonra genel kurulda yapılan üçüncü okumada da oy birliğiyle yasalaştı.

Yasa, ayrıca Holokost'u ve 7 Ekim'i inkar edenler ile bu konularla ilgili destek veren kuruluşlarda çalışan kişilerin de ülkeye girişlerini yasaklamaktadır. Ancak bu düzenleme, "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" gibi tartışmalara neden olduğu belirtiliyor.

Yasanın kabul edildiği dönemde, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki saldırılarla ilgili insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkartıldığı hatırlatıldı. UCM, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi ve geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya giden bazı İsrail askerleri, bu nedenle ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.