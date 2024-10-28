DOLAR
34,28 0,02%
EURO
37,08 -0,03%
ALTIN
3.021,93 0,01%
BITCOIN
2.388.444,16 -0,14%

İsrail Meclisi UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı

İsrail Meclisi, UNRWA'nın ülke içerisindeki faaliyetlerine son veren yasa tasarısını onaylayarak ajansı hedef aldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:54
İsrail Meclisi UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı

İsrail Meclisi'nden UNRWA'ya Yasağı Onayladı

İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere son vermeyi öngören yasa tasarısını onayladı.

Knesset Oylaması ve Sonuçları

Knesset'teki oylama sonucunda, 120 sandalyesi bulunan mecliste 92 milletvekili tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili bu karara karşı çıktı.

UNRWA Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar neticesinde 231 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Yönetimi'nin Karalama Kampanyası

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'teki saldırıların başlamasıyla birlikte UNRWA'ya karşı bir karalama kampanyası başlattı. UNRWA'nın yalnızca Gazze'de 12 bin çalışanı bulunmakta ve ajans, "7 Ekim saldırılarına katılan" 14 çalışanı olduğu iddialarıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere hizmet veren UNRWA'nın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanyasını sürdürmekte.

İLGİLİ HABERLER

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melek Zeynep Bulut'un 'Duo' Eseri Londra'da Sergilendi
2
Cumhuriyet Bayramı'nın Coşkusu
3
İsrail Meclisi, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı
4
İngiltere ve Lübnan Liderlerinden Önemli Görüşme
5
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Yeni Eseri 'Rasulullah'ın Gölgesinde' Yayınlandı
6
Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş
7
Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu personellerini arıyor! İyi maaşla hemen işe alım yapılacak

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek