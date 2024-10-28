İsrail Meclisi, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı

İsrail Meclisi'nden UNRWA'ya Yasağı Onayladı

İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere son vermeyi öngören yasa tasarısını onayladı.

Knesset Oylaması ve Sonuçları

Knesset'teki oylama sonucunda, 120 sandalyesi bulunan mecliste 92 milletvekili tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili bu karara karşı çıktı.

UNRWA Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar neticesinde 231 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'teki saldırıların başlamasıyla birlikte UNRWA'ya karşı bir karalama kampanyası başlattı. UNRWA'nın yalnızca Gazze'de 12 bin çalışanı bulunmakta ve ajans, "7 Ekim saldırılarına katılan" 14 çalışanı olduğu iddialarıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere hizmet veren UNRWA'nın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanyasını sürdürmekte.