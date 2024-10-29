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İsrail Meclisi, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı

İsrail, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. 92 vekil destek verdi, 10 vekil karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:05
İsrail Meclisi, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı

İsrail Meclisi, UNRWA Yasasını Kabul Etti

İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı olan UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini durdurmayı öngören yasa tasarısını onayladı.

Oylama Sonuçları ve Gerekçeleri

Knesset'te yapılan oylamada, 120 sandalyeden 92'si tasarının lehine oy verirken, sadece 10 oy aleyhte kullanıldı. Yasa tasarısının arkasındaki isimlerden Yuli Edelstein, İsrail'in kendisine yönelik tehditlere karşı موثر bir şekilde mücadele etme hakkının bulunduğunu ifade etti. Boaz Bismuth'un Açıklamaları

Yasa tasarısını hazırlayan milletvekillerinden Boaz Bismuth, UNRWA'nın gerçekten bir yardım kuruluşu olmadığını savunarak, onun kapatılmasının gerekliliğini vurguladı.

UNRWA'nın Faaliyetleri Üzerine Kısıtlamalar

Onaylanan yasayla birlikte, UNRWA'nın İsrail'in egemenlik alanı içinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması veya faaliyet yürütmesi yasaklanmış oldu. Bu bağlamda, İsrail'de, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleşen saldırılarda 231 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Hedefi

İsrail yönetimi, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların başlamasıyla paralel olarak UNRWA'ya karşı bir karalama kampanyası başlattı. Ajansın Gazze'de 12 bin çalışanının 14'ünün 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddiasını ortaya atan Tel Aviv yönetimi, bu durumun ajansın kapatılmasına gerekçe olduğunu savunuyor.

UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve diğer bölgelere hizmet veren, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sağlayan yaklaşık 30 bin personeliyle büyük bir yapılanma olarak dikkat çekiyor. İsrail, bu ajansı itibarsızlaştırma ve kapatma hedefini sürdürüyor.

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