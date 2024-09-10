İsrail Medyası: Gazze'de Öldürülen 3 Esir Hakkında Gizlilik İddiası

İsrail'in Gazze Hava Saldırısında Elde Edilen Yeni Bilgiler

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık 9 ay önce Gazze'ye düzenlenen hava saldırıları sonucunda 3 İsrailli esirin hayatını kaybetmesiyle ilgili önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Kanal 12'den Çarpıcı Açıklamalar

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın elinde tutulan esirlerin vefatının, ordunun bombardımanı ile gerçekleştiğini öne sürdü. Haberde, esirlerin cesetlerine Aralık 2023'te ulaşıldığı ifade edildi.

Esirlerin Kimlikleri ve Ölüm Nedeni

Hayatını kaybeden esirlerden ikisinin Ron Sherman ve Nick Beiser adındaki askerler, üçüncüsünün ise Elia Toledano olduğu belirtildi. Gazze'deki Kuzey Tümeni komutanı Ahmed el-Gandur'un da bulunduğu saldırıda, esirlerin ölüm nedeninin boğulma veya zehirlenme olabileceği fakat kesin bir sonucun ocakta ailelere iletildiği ifade edildi.

Ordunun Gizleme Stratejisi

İddialara göre, İsrail ordusu bu olayla ilgili bilgilere şubat ayından bu yana sahip olmasına rağmen, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi dahil üst düzey yöneticiler, konuyu kamuoyundan saklamayı tercih etti. Ancak, ailelerin talebi üzerine yapılan ek incelemelerde esirlerin ölüm nedeninin bombardıman olduğu netleşti ve Ağustos'ta ailelere bu sonuçlar iletildi.

Ordu Sözcüsünden Açıklama

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, Kanal 12 Televizyonu'nda yer alan Halevi'nin gerçeği gizlediği yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Hagari, esirlerin ölüm sebepleriyle ilgili soruşturmanın ise önümüzdeki günlerde tamamlanacağını bildirdi.

Ordunun 14 Aralık 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 3 esirin cenazesini bulduğu ve konuyla ilgili bir soruşturma başlattığı da kaydedildi.