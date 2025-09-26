İsrail medyası: Husi güçlerinde dikkat çekici askeri ilerleme

Yedioth Ahronoth: Husiler, İran desteği ve yerel mühendislikle uzun menzilli füze, İHA üretimi ve yeraltı savunma altyapısında belirgin ilerleme kaydetti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:44
İsrail medyası: Husi güçlerinde dikkat çekici askeri ilerleme

İsrail medyası: Husi güçlerinde dikkat çekici askeri ilerleme

Yedioth Ahronoth'un iddiaları ve olası tehdit senaryoları

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İran destekli Husilerin son aylarda füze ve İHA üretimi ile savunma kapasitesinde dikkate değer bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

Haberde, Husilerin İran’dan aktarılan bilgi birikimi ve yerel mühendislerin katkısıyla uzun menzilli füzeler ve İHA’ları kendi imkanlarıyla üretmeye başladığı, bu silahları depolamak amacıyla tüneller inşa ettikleri ifade edildi.

İsrail ordusunun, Husilerin yeraltında ve uzak bölgelerde gizli projeler kapsamında savunma tesisleri kurduğunu tespit ettiği vurgulandı. Buna karşılık İsrail istihbaratının Husilere karşı koymak amacıyla iki yeni birim oluşturduğu kaydedildi.

Haberde tehdidin yalnızca füze ve İHA saldırılarından ibaret olmadığı, ordunun "Aksa Tufanı’nın Sana versiyonu" olarak nitelendirdiği geniş çaplı bir saldırı ihtimalini de yakından izlediği belirtildi. Bu planın, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırıya benzer şekilde Ürdün’den, Suriye’den veya her iki cepheden eşzamanlı başlatılabileceği ileri sürüldü.

Gazete, İsrail ordusunun Husilerin gelecekte binlerce hassas güdümlü füzeye sahip olma ihtimalini "varoluşsal tehdit" olarak gördüğünü yazdı.

Husilerin sadece İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlemediği, aynı zamanda Tel Aviv ile bağlantılı veya İsrail’e giden gemileri de hedef aldığı; Husilerin bu saldırıları İsrail’in Gazze’de iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü soykırım iddiasına karşılık yaptığını belirttiği haberde yer aldı.

