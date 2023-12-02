İsrail Medyasından Skandal İddia: Siviller Yapay Zeka ile Hedefleniyor! İsrail-Hamas Savaşında Son Durum Ne?

İsrail ile Hamas arasındaki savaş, 7 günlük geçici ateşkesin ardından yeniden alevlendi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik hava ve kara operasyonlarını artırdı. Gazze’de can kaybı her geçen saat artarken, bölgedeki altyapı ve insani durum da ciddi şekilde zarar görüyor. Gazze Şeridi’nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail’in ablukası altında büyük zorluklar yaşıyor.

İsrail Basınından Kan Donduran İddia

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin İsrail medyasından kan donduran bir iddia ortaya atıldı. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail ordusunun yapay zeka teknolojisini kullanarak sivilleri hedef aldığını öne sürdü. Gazeteye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki sosyal medya paylaşımlarını, telefon konuşmalarını ve diğer verileri analiz ederek, Hamas üyeleri olduğunu düşündüğü kişileri tespit ediyor ve onları öldürmek için füzeler gönderiyor. Bu yöntemle, İsrail ordusunun binlerce sivili yanlışlıkla veya kasıtlı olarak öldürdüğü iddia ediliyor.

Uluslar Arası Basında Tepki Sürüyor

Son dakika gelişmesi olarak gündeme düşen haberde yer alan İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ve yapay zeka kullanımı, uluslararası toplumdan büyük tepkiye neden oldu. Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi insan hakları savunuculuğunu yapan kuruluşlar, İsrail’i savaş suçu işlemekle suçluyor. Kuruluşlar İsrail'e saldırıları durdurması yönünde çağrılar yapılıyor. Ayrıca, İsrail’in yapay zeka teknolojisini sivilleri hedef almak için kullanmasının, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu belirtiliyor.