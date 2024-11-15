İsrail Menfaati: Gazze'ye İnsani Yardıma İzin Yok

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Tartışmalı Açıklama

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de insani yardım girişlerine yönelik sert bir duruş sergiledi. Ben-Gvir, İsrailli esirler serbest bırakılıncaya kadar bölgeye insani yardımların gönderilmemesi gerektiğini savundu.

Gazze'ye Yardım Gönderilmesine Karşı

İsrail basınına konuşan Ben-Gvir, Gazze'ye yapılacak insani yardımlara karşın olduğunu ifade ederek, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu konuda aldıkları kararı eleştirdi. Kabinedeki oylamada bu adıma karşı 'hayır' diyen tek kişi olduğunu belirten Ben-Gvir, Tel Aviv'in bölgeye insani yardım girişlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Uyarıyor

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye giren insani yardımın ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını belirtti. BM verilerine göre, son aylarda Gazze'ye gönderilen yardımlar, günlük ortalama sadece 37 yardım tırı ile en düşük seviyeye geriledi. Oysa bölgedeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için günde 500 yardım tırı girmesi gerekmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.