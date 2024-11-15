DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,28 -0,08%
ALTIN
2.849,09 -0,5%
BITCOIN
3.028.538,7 -0,24%

İsrail Menfaati: Gazze'ye İnsani Yardıma İzin Yok

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım girişlerinin serbest bırakılmaması gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:00
İsrail Menfaati: Gazze'ye İnsani Yardıma İzin Yok

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Tartışmalı Açıklama

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de insani yardım girişlerine yönelik sert bir duruş sergiledi. Ben-Gvir, İsrailli esirler serbest bırakılıncaya kadar bölgeye insani yardımların gönderilmemesi gerektiğini savundu.

Gazze'ye Yardım Gönderilmesine Karşı

İsrail basınına konuşan Ben-Gvir, Gazze'ye yapılacak insani yardımlara karşın olduğunu ifade ederek, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu konuda aldıkları kararı eleştirdi. Kabinedeki oylamada bu adıma karşı 'hayır' diyen tek kişi olduğunu belirten Ben-Gvir, Tel Aviv'in bölgeye insani yardım girişlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Uyarıyor

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye giren insani yardımın ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını belirtti. BM verilerine göre, son aylarda Gazze'ye gönderilen yardımlar, günlük ortalama sadece 37 yardım tırı ile en düşük seviyeye geriledi. Oysa bölgedeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için günde 500 yardım tırı girmesi gerekmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, WAITRO Başkanlığına Yeniden Seçildi
2
Almanya Başbakanı Scholz ve Putin Telefonda Görüştü: Savaşın Sonlanması Çağrısı
3
Almanya: Türkiye, NATO Üyesi Olarak Güvenilir Bir Ortak Olduğunu Göstermiştir
4
Fas ve Yemen’de Binlerce Kişi İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti
5
AB, İsrail'in Lübnan'daki Saldırısını Kınadı: 12 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti
6
Malezya'dan Filipinler'in Yeni Deniz Yasalarına Sert Tepki
7
Kocaeli'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor