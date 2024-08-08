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İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 6 Aylık Giriş Yasağı Getirdi

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 6 aylık giriş yasağı uyguladı. Avukatı, kararın hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:31
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 6 Aylık Giriş Yasağı Getirdi

İsrail'den Şeyh İkrime Sabri'ye Giriş Yasağı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye 6 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.

Avukatından Açıklama

Şeyh Sabri'nin avukatı Halit Zabarka, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail polisinin bu kararı hukuki olmayan sebeplerle aldığını ifade etti. Zabarka, Şeyh Sabri'nin herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmadığını belirtti.

Kararın Arkasındaki Sebepler

Zabarka, bu kararın aşırı sağ grupların talepleri doğrultusunda alındığını dile getirerek, böyle bir girişimin ibadet özgürlüğü ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine karşı olduğunu vurguladı.

Geçmişteki Olaylar

İsrail polisi, İsmail Heniyye'ye dua eden Şeyh Sabri'yi Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına almıştı. İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Şeyh Sabri'nin oturum izninin iptal edileceğini ve şehirden çıkarılmasının planlandığını belirtmişti.

İsrail makamları, son zamanlarda Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına almış, Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı koymuş ve yurt dışına çıkışını engellemişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin haklarını ihlal eden politikalar izlenmektedir.

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