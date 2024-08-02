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İsrail, Mescid-i Aksa İmamı Hakkında Soruşturma Başlattı

İsrail, Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri'yi İsmail Heniyye'ye dua ettiği için soruşturma sürecine aldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:15
İsrail, Mescid-i Aksa İmamı Hakkında Soruşturma Başlattı

İsrail'den Cuma Hutbesine Soruşturma

İsrail hükümeti, Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri'yi, İran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle soruşturma açtı. Bu durum, Doğu Kudüs'teki tansiyonu bir kez daha artırdı.

Yetkililerden Tepkiler

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Sabri'nin Doğu Kudüs'teki ikamet izninin iptal edilerek şehri terk etmesinin planlandığını duyurdu. Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya yazdığı mektupta bu niyetini belirtti.

Aşırı sağ politikalarıyla bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de soruşturmanın arkasında olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Sabri'nin soruşturulmasına destek verdi.

Muhalefetten Olumsuz Tepki

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, Sabri'nin tutuklanması gerektiğini savunarak sosyal medyada bu yönde bir çağrı yaptı. Bu durum, muhaliflerin de destek vermesiyle birlikte, hükümetin kararlarını sorgulamalarına yol açtı.

Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskılar

Şeyh İkrime Sabri, daha önce de birçok kez İsrail tarafından gözaltına alınmış ve Mescid-i Aksa'ya girişine çeşitli yasaklar konulmuştu. İsrail, Doğu Kudüs'teki kalıcı oturum izinlerini iptal ederek Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'ya zorla göndermeye devam ediyor.

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