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İsrail, Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, İsrailli fanatikler Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:06
İsrail, Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İs раt Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskınlar

Filistin topraklarını işgal eden onlarca İsrailli, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yoğun polis güvenliği eşliğinde baskın düzenledi. Bu baskınlar, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" vesilesiyle artış göstermektedir.

Güvenlik Önlemleri ve Müdahale

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, sabah saatlerinden itibaren Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresine çok sayıda İsrail polisi konuşlandırıldı. Bu polisler, ibadet etmek isteyen Müslümanların girişine engel olmaktadır.

Mescid-i Aksa'nın Statüsü

Mescid-i Aksa, 26 Ekim 1994'te İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış anlaşması gereği Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin kontrolündedir. Ancak Yahudilerin, 2003 yılından bu yana bu idarenin izni olmadan ve yalnızca İsrail yönetiminin izniyle Aksa'ya girmesi, birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir.

Baskınlar ve Müslümanların Hakları

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu tür baskınların Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtmektedir. Aynı zamanda, Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmalarının sürdüğü de ifade edilmektedir. İsrail yönetimi ise, burada yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini, diğer din mensuplarının ise sadece ziyaret edebileceğini savunsa da, fanatik Yahudilerin Aksa'ya düzenledikleri bu baskınlar ve orada gerçekleştirdikleri dini ritüeller sıkça medyaya yansımaktadır.

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