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İsrail Milletvekili'nin Skandal Fotoğrafı Tepki Çekti

Yitzhak Kreuzer'in Lübnan'daki işgalden paylaştığı fotoğraf büyük tepkilere neden oldu. Olaya ilişkin gelişmeler ve istatistikler burada.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 02:20
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 02:20
İsrail Milletvekili'nin Skandal Fotoğrafı Tepki Çekti

İsrail Milletvekili'nin Tartışmalı Paylaşımı

İsrail milletvekili Yitzhak Kreuzer, askerlerle birlikte Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bir evin içinden çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak büyük tepkilere neden oldu. Yahudi Gücü Partisi üyesi olan Kreuzer, yedek asker olarak görev yaptığı dönemde bu paylaşımı gerçekleştirdi.

Kreuzer'in Paylaştığı Fotoğrafın Detayları

Paylaşılan fotoğraf, arka planda bir İsrail bayrağı ve "Milletvekili Kreuzer'in ofisi" yazısıyla dikkat çekti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu paylaşım, yoğun tepkilere yol açtı. İsrail ordu radyosu ise, Kreuzer'in bu paylaşımının ardından yedek askerlik görevinin sona erdiğini açıkladı.

Siyasi Gerginlik ve İddialar

Kreuzer, fotoğrafın Haaretz gazetesi tarafından araştırılmasından dolayı yedek askerlik görevine son verildiğini ifade etti. Bu durum, İsrail içindeki siyasi gerginlikleri daha da artırdı.

İsrail-Lübnan Çatışmalarında Gelişmeler

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında süregelen çatışmalarda, 2 bin 968 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Yan Etkileri

İsrail, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine pek çok hava saldırısı düzenlemiş durumda. Hizbullah ise bu saldırılara roket ve füzelerle karşılık veriyor. Saldırılar genellikle ordu üslerini hedef alsa da, büyük hasar bildirilmedi.

Göç ve Yerinden Edilme Krizi

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Hükümetin açıklamalarına göre, 539 binden fazla kişi Suriye’ye göç etmek zorunda kaldı. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru göç dalgasının devam ettiği bildiriliyor.

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