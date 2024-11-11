DOLAR
34,31 0,16%
EURO
36,57 0,64%
ALTIN
2.889,14 2,72%
BITCOIN
2.889.250,16 -6,36%

İsrail Milletvekili Ofer Cassif'e 6 Ay Uzaklaştırma Cezası

İsrail Meclisi'nde Ofer Cassif'e, Gazze'deki soykırım iddiaları nedeniyle 6 ay meclisten uzaklaştırma cezası verildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:14
İsrail Milletvekili Ofer Cassif'e 6 Ay Uzaklaştırma Cezası

İsrail'de Soykırım İddiaları Tartışma Yarattı

İsrail Meclisi'nde muhalefet partisi Ortak Liste'den milletvekili Ofer Cassif, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" yaptığını ifade etmesi üzerine 6 ay meclisten uzaklaştırma cezası aldı. Bu ceza, Cassif'in İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya destek veren bir dilekçeyi imzalaması sonrası verilmiş durumda.

Cezanın Detayları

İsrail medyasındaki haberlere göre, Cassif'e verilen ceza süresince maaşı kesilecek ve meclis oturumlarına katılması engellenecek. Gazze'deki saldırılara karşı çıkan Cassif'in maruz kaldığı bu cezanın, son yıllardaki en ağır yaptırımlardan biri olduğu belirtildi.

Daha önce Cassif'in vekilliğinin düşürülmesi için önerge verilmiş; ancak oylamada yeterli destek sağlanamayarak bu önerge reddedilmişti. Bu durum, İsrail Meclisi'nde muhalif seslerin baskı altında olduğuna dair endişeleri artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Yollarındaki Yapım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor
2
SPK Başkanı Gönül: 'Yatırımcıları Sosyal Medya Tuzağından Koruyoruz'
3
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e Ev Hapsi Kararı
4
15 Temmuz Gazisi Halil Algan Mardin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı
6
Yozgat Aydıncık'ta Apartman Çatısında Yangın: İtfaiye 3 Saatte Söndürdü
7
Yeni Kaledonya, Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunu Gözden Geçirmesini İstedi

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak