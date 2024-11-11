İsrail Milletvekili Ofer Cassif'e 6 Ay Uzaklaştırma Cezası

İsrail'de Soykırım İddiaları Tartışma Yarattı

İsrail Meclisi'nde muhalefet partisi Ortak Liste'den milletvekili Ofer Cassif, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" yaptığını ifade etmesi üzerine 6 ay meclisten uzaklaştırma cezası aldı. Bu ceza, Cassif'in İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya destek veren bir dilekçeyi imzalaması sonrası verilmiş durumda.

Cezanın Detayları

İsrail medyasındaki haberlere göre, Cassif'e verilen ceza süresince maaşı kesilecek ve meclis oturumlarına katılması engellenecek. Gazze'deki saldırılara karşı çıkan Cassif'in maruz kaldığı bu cezanın, son yıllardaki en ağır yaptırımlardan biri olduğu belirtildi.

Daha önce Cassif'in vekilliğinin düşürülmesi için önerge verilmiş; ancak oylamada yeterli destek sağlanamayarak bu önerge reddedilmişti. Bu durum, İsrail Meclisi'nde muhalif seslerin baskı altında olduğuna dair endişeleri artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.