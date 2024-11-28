İsrail Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah Teslim Olmadı, Ateşkes Anlaşması İyi Değil

İsrail Miras Bakanı Eliyahu'dan Şoke Eden Açıklamalar

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşması hakkında sert eleştirilerde bulundu. Eliyahu, Hizbullah'ın teslim olmadığını ve anlaşmanın İsrail açısından "iyi olmadığını" söyledi.

Eleştiriler Ardında Durdu

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi üyesi olan Eliyahu, Bakanlar Kurulu'nda anlaşmaya karşı oy kullanan tek bakan olarak dikkat çekti. İsrail'in Maariv gazetesine verdiği demeçte, ateşkes anlaşmasını "rezalet" olarak nitelendirdi ve anlaşmanın, tam anlamıyla ele alınması gereken koşulları içermediğini ifade etti. Eliyahu, "Bu anlaşma, tampon bölge ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını içermiyor," dedi.

Zafer Değil Baskı Altında Kabul

Eliyahu, anlaşmanın bir zafer olarak yorumlanamayacağını belirterek, "Zafer, Lübnan'ın güneyinin işgali ve Hizbullah'ın teslim olmasıdır. Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil. İsrail devleti, (anlaşmayı) baskı altında kabul etti," ifadelerini kullandı.

ABD'nin Etkisi ve Silah Yetersizliği Konusu

Eliyahu, anlaşma konusunda ABD'den kaynaklı baskıların farkında olduğunu vurgularken, "Umarım bir sonraki yönetim, (Donald Trump yönetimi) davranışlarımız konusunda daha rahat olacaktır," şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail'in ABD'ye silah ve mühimmat bakımından bağımlı olduğunu belirterek, "Elimiz ayağımız bağlı, kötü ve sağlıksız bir haldeyiz. İsrail'in kendi silahını geliştirebilmesi gerekiyor," dedi.

Ateşkes Anlaşmasının Geçerliliği

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü ve her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiklerini" belirtmişti. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.