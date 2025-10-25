İsrail, Mısır Arama Kurtarma Ekibinin Gazze'ye Girişine İzin Verdi

İsrail, ABD baskısı sonrası Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze'ye girip İsrailli esirlerin cesetlerini aramasına izin verdi; ekipler ICRC ile koordineli çalışacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 23:30
İsrail, Mısır Arama Kurtarma Ekibinin Gazze'ye Girişine İzin Verdi

İsrail, Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail'in, Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası kapsamında iade edilmesi gereken İsrailli esirlerin cesetlerini bulmak için Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdiği bildirildi.

İsrail medyasının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Mısır ekibinin Gazze'ye girişine resmi onay verildiği belirtildi. Kararın, ABD baskısı sonucu alındığı ve İsrail'in Gazze'de kalan İsrailli esir cesetlerini arama çalışmalarına Mısır'ın katılmasına zorunlu olarak izin vermek durumunda kaldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in daha önce Hamas'ın cesetleri kendi imkanlarıyla bulabileceğini iddia ederek diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği; ancak bu tutumdan geri adım atıldığı kaydedildi. Yetkililer, Mısır ekibinin faaliyetlerini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ile koordineli yürüteceğini duyurdu.

Hamas şu ana kadar anlaşma kapsamında İsrail'e 16 ceset teslim etmiş; yapılan testler sonucunda bu cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığı tespit edilmişti. Gazze Şeridi'nde hala 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

Hamas, esirlerin cesetlerinin bulunması için gerekli ekipmana sahip olmadıklarını belirtirken, İsrail bunun aksini savunuyor ve diğer ülkelerin ekiplerinin bölgeye girişine izin vermemişti.

Ateşkes ve esir takası süreci

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış ve İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, anlaşmada belirtildiği üzere güçlerin “sarı hat”ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı. Buna karşın İsrail ordusunun, ateşkesin ilanına rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunduğu bildiriliyor.

İsrail'in, Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Hamas'ın ateşkes ve esir takası çerçevesinde iade...

İsrail'in, Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Hamas'ın ateşkes ve esir takası çerçevesinde iade etmesi gereken İsrailli esirlerin cesetlerini bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere Gazze'ye girmesini kabul ettiği bildirildi. Mısır'dan gelen arama kurtarma ekipleri ile iş makineleri, Kerem Abu Salem sınır kapısı üzerinden Deyr Balah kentine doğru hareket etti.

İsrail'in, Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Hamas'ın ateşkes ve esir takası çerçevesinde iade...

İLGİLİ HABERLER

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Güldürcek Barajı'nın doluluk oranı %17,25'e geriledi
2
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda Tek Haneli Hedef — 'Kan Kardeş Oluyoruz' Etkinliğinde Konuştu
3
Fantasistanbul 2025'te 'Altın Cüce' Ödülü Ben Wheatley'e Verildi
4
Başkentte TED'den Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu
5
Muğla Seydikemer'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Karaloğlu Malatya'da Deprem Konutları ve Rezerv Alanlarını İnceledi
7
Fatih'te Silahlı Saldırı: Seyid Ömer Mahallesi'nde Yaralı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi