İsrail, Mısır Arama Kurtarma Ekibinin Gazze'ye Girişine İzin Verdi

İsrail, Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail'in, Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası kapsamında iade edilmesi gereken İsrailli esirlerin cesetlerini bulmak için Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdiği bildirildi.

İsrail medyasının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Mısır ekibinin Gazze'ye girişine resmi onay verildiği belirtildi. Kararın, ABD baskısı sonucu alındığı ve İsrail'in Gazze'de kalan İsrailli esir cesetlerini arama çalışmalarına Mısır'ın katılmasına zorunlu olarak izin vermek durumunda kaldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in daha önce Hamas'ın cesetleri kendi imkanlarıyla bulabileceğini iddia ederek diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği; ancak bu tutumdan geri adım atıldığı kaydedildi. Yetkililer, Mısır ekibinin faaliyetlerini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ile koordineli yürüteceğini duyurdu.

Hamas şu ana kadar anlaşma kapsamında İsrail'e 16 ceset teslim etmiş; yapılan testler sonucunda bu cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığı tespit edilmişti. Gazze Şeridi'nde hala 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

Hamas, esirlerin cesetlerinin bulunması için gerekli ekipmana sahip olmadıklarını belirtirken, İsrail bunun aksini savunuyor ve diğer ülkelerin ekiplerinin bölgeye girişine izin vermemişti.

Ateşkes ve esir takası süreci

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış ve İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, anlaşmada belirtildiği üzere güçlerin “sarı hat”ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı. Buna karşın İsrail ordusunun, ateşkesin ilanına rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunduğu bildiriliyor.

İsrail'in, Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Hamas'ın ateşkes ve esir takası çerçevesinde iade etmesi gereken İsrailli esirlerin cesetlerini bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere Gazze'ye girmesini kabul ettiği bildirildi. Mısır'dan gelen arama kurtarma ekipleri ile iş makineleri, Kerem Abu Salem sınır kapısı üzerinden Deyr Balah kentine doğru hareket etti.